Майкоп, , 16:09 — REGNUM В Адыгее возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего мэра города Майкопа Андрея Гетманова. На этот раз его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники республиканского управления ФСБ установили, что экс-градоначальник совершил аферу с земельными участками.

Из подробностей дела известно, что в июне 2017 года Гетманов вознамерился присвоить себе права собственности на три земельных участка на территории станицы Кужорская. Они принадлежали знакомому мэра. Однако Гетманов убедил того, что взамен участков общей стоимостью 13 млн рублей он предоставит ему права аренды на якобы равноценный земельный участок, стоимостью свыше 9 млн рублей.

Однако завершить обмен не удалось по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам: орган регистрации отказался регистрировать переход права собственности на один из земельных участков.

Напомним, ранее в отношении Гетманова было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Он принуждал своего знакомого совершить неравноценный обмен земельными участками. Мэр задержан и заключен под стражу в марте 2021 года.

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