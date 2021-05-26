Москва, , 16:16 — REGNUM Телеведущая и сваха Роза Сябитова высказала своё мнение относительно курортных романов и их важности в «серой жизни». Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPSY576pOpq/

«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Отдушина в нашей серой жизни, эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы», — написала Сябитова. Подписчиков возмутили её слова.

«Все тайное когда-нибудь становится явным! Любовь — это прекрасно, но не надо путать её с блудом!» — прокомментировала kozhemiakina803.

«Роза, в вашем «нежном возрасте» уже такие заметки писать кажется неприлично!!!» — считает пользователь ramluda.

«Кажется, Роза напоминает Волочкову, одни разговоры про мужиков. С возрастом от них тошнит, особенно от чужих», — написала ma_rgo8419.

ИА REGNUM напоминает, что Роза Сябитова в 1995 году открыла собственное агентство знакомств. С 2008 года она является соведущей телепередачи «Давай поженимся».

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