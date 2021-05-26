Москва, , 16:09 — REGNUM Технология префаб может занять 30% строительного рынка России в ближайшее десятилетие, сообщил 26 мая замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков на Российском форуме по инновациям в недвижимости.

«На мой взгляд, нет ничего более перспективного и актуального, чем префаб. Возможно, это очень гипотетическая цифра, но думаю, в пределах 30% в ближайшие десять лет или более эта технология займёт», — цитирует Волкова ТАСС.

Замминистра отметил, что единственный российский завод, применяющий такую технологию, расположен в Московской области.

Технология предполагает изготовление модулей зданий в заводских условиях. На месте строительства они собираются в собираются в единое здание.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалине, высоко оценил позиции Южно-Сахалинска в сфере жилищного строительства и призвал строить рядом со столицей островного региона одноэтажный Сахалин.

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