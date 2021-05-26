Варшава, , 16:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 26 мая опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1 267 новых случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 скончались еще 209 человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 868 450 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 73 305.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.