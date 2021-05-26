Джакарта, 26 мая 2021, 16:06 — REGNUM Сотню домов в округе Караванг в провинции Западная Ява в Индонезии затопило из-за разлива реки Читарум, сообщает Antara.
Река вышла из берегов из-за проливных дождей. В результате наводнения пострадали 110 домов.
В региональном управлении по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии призвали жителей покинуть свои дома.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Центральный Малуку.
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