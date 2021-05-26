Кольцово, Новосибирская область, , 16:05 — REGNUM Новосибирский наукоград Кольцово должен прирасти землями для размещения мощности Центра коллективного пользования. За изменение границ на сессии совета депутатов рабочего посёлка сегодня, 26 мая, проголосовали все кольцовские депутаты. Об этом сообщает региональное правительство.

Отметим, что 20 мая губернатор Андрей Травников подписал постановление «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований» в целях развития Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Предлагается включить в границы рабочего посёлка Кольцово территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета общей площадью 34,8 га.

По словам мэра наукограда Кольцово Николая Красникова, на присоединяемой территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Министерству строительства и департаменту имущества и земельных отношений региону поручено подготовить для представления в Законодательное собрание проект закона об изменении границ, а также необходимые для этого документы и материалы.