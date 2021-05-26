Варшава, , 16:04 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел пресс-конференцию по итогам совместного с президентом республики Анджеем Дудой визита в Турцию. В рамках данного мероприятия он высоко оценил военное сотрудничество Варшавы с Анкарой. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Польша и Турция занимают аналогичные позиции в оценке угроз для обеих стран и НАТО в целом. Мы пытаемся найти ответы на эти угрозы. Несомненно, польско-турецкое сотрудничество является одним из них. Я очень рад, что мне выпала честь встретиться с турецкими коллегами, подвести итоги военного сотрудничества сторон к текущему моменту, которые очень высокие, а также наметить планы на будущее», — заявил Блащак.

В ходе визита в Анкару глава минобороны Польши подписал соглашение с турецкой стороной о закупке турецких боевых беспилотников «Байрактар ТБ2» для нужд польской армии. 24 беспилотника будут поставлены в Польшу четырьмя партиями. Первая из них поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году.