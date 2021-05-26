Москва, , 16:02 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об обязательном уведомлении водителя о задержании транспортного средства, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами фракции ЛДПР, предусматривается, что до принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо обязано известить владельца о возможности задержания транспортного средства посредством телефонного разговора и смс-сообщения — с согласия автомобилистов.

В профильном комитете Госдумы по госстроительству отметили популярность предлагаемых норм, однако замечаний к инициативе было больше. Большинство парламентариев согласилось с позицией профильного комитета, законопроект был отклонен.

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