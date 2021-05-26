Москва, , 16:01 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 26 мая торгуется по $68,33 и все так же балансирует в пределах $68−69, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Бочка» нефти марки WTI стоит $65,86 и может до конца дня двигаться в коридоре $65−66.

Опубликованные накануне данные API по запасам черного золота отразили снижение запасов нефти на 0,4 млн баррелей при ожидании сокращения на 1,3 млн баррелей.

Теперь на площадке ждут официальных показателей от минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером.

В целом, сектор сырья смотрится сбалансированным, инвесторы очень спокойно отыгрывают статистику.

Внешний фон нейтрален, что позволяет сырью консолидироваться в диапазоне», — считает эксперт.

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