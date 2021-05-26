Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В День основания Санкт-Петербурга — 27 мая — в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом 26 мая сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Молодые люди под зонтом

Так, согласно прогнозу, в начале ночи 27 мая в городе на Неве ожидается небольшой дождь. В течение всего дня сохранится облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза.

«Ветер южный ночью слабый, днем умеренный», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Напомним, что основные мероприятия по празднованию Дня города в Санкт-Петербурге запланированы не на четверг, 27 мая, а на вечер пятницы, 28 мая, и ближайшие выходные дни.