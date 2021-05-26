Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM В Ростовской области активизировались клещи. Примерно за месяц от укусов паразитов пострадали более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, за помощью к донским медикам по поводу укуса клещами с начала 2021 года обратились 1567 человек, из них 656 детей в возрасте до 14 лет. В Обливском районе зарегистрировано два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой.

В ведомстве напоминают, что большинство муниципальных образований Ростовской области, а именно — 42, расположены в зоне природной очаговости крымской геморрагической лихорадки. Заражение происходит в основном в результате контакта или укуса клещами.

Вместе с тем на Дону продолжаются противоклещевые обработки не только зон отдыха, но и пастбищ, сельскохозяйственных животных.

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