Казань, , 16:03 — REGNUM В трех районах Татарии (Заинский, Нурлатский и Чистопольский) аграрии начали кормозаготовительные работы.

По оперативной информации регионального минсельхоза, на 26 мая земледельцы Заинского района скосили 250 га многолетних трав, заготовлено 480 тонн сенажа с применением биоконсервантов. В работе задействовано шесть кормоуборочных комбайнов и 17 единиц косилок. Заинские аграрии запланировали скосить 7305 га многолетних трав и заготовить 41 тыс. тонн сенажа.

Всего по Татарии скошено на сегодняшний день свыше 2051 га многолетних трав, заготовлены 2993 тонны сенажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в середине мая было засеяно более 80% посевных площадей. Сев завершил ряд районов.

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