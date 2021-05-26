Майкоп, , 15:57 — REGNUM В Адыгее за последние сутки выздоровели от COVID-19 16 пациентов. Это самый высокий показатель за последний месяц. Днем ранее число выздоровевших составляло всего семь человек. Общее число пациентов, сумевших преодолеть болезнь, достигло 14 097 человек, сообщили 26 мая в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день также был подтвержден коронавирус еще у восьмерых жителей Адыгеи. Общее число носителей опасной инфекции за все время пандемии достигло 14 636 человек. Не удалось спасти из них 198 пациентов, в том числе 14 человек — в мае 2021 года.

В настоящее время в республике насчитывается 341 «активный» больной.