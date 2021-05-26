Новосибирск, , 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 мая, за минувшие сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 54, 70 и 73 лет. Всего в регионе умерли 1858 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 56 человек, на ИВЛ — три пациента».По данным оперштаба, на утро 26 мая в регионе зарегистрировано 42 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2668 детей; 38 930 пациентов выздоровели (+64 за сутки).