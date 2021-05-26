Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 16:23 — ИА Регнум. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» усилило работу своих аварийных бригад из-за вновь пришедшей в город непогоды. В течение всего дня 26 мая в городе на Неве будут идти дожди, из-за чего вероятно скопление воды на тротуарах и проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Напомним, по прогнозу синоптиков, 26 и 27 мая на погоду в Петербурге будет оказывать влияние циклонический вихрь «Натан». Он принесет в Северную столицу дожди и тем самым установит исторический рекорд по общей сумме майских осадков. Кроме того, вместе с дождем в городе ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с.

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«Согласно прогнозу, ожидаемый объем осадков не превысит расчетных значений, тем не менее, чтобы избежать возможных скоплений воды, в Петербурге будут дежурить 68 специализированных аварийных бригад «Водоканала» с откачивающей техникой. В случае необходимости предприятием будут привлечены дополнительные силы», — уточнили в ГУПе.

В настоящее время петербургский «Водоканал» подготовил городскую систему водоотведения к приему осадков. Сети предприятия технически исправны и работают в штатном режиме.

«Для того чтобы принять максимальный объем дополнительных ливневых стоков, специалисты предприятия заблаговременно провели ряд мероприятий — выполняют предварительную откачку сточных вод из тоннельных коллекторов и запускают дополнительные насосы на очистных сооружениях. На Парашютной улице, которая находится на особом контроле «Водоканала» как наиболее «уязвимая» для подтоплений, установлена насосная станция мощностью 1 300 кубометров воды в час», — подытожили в пресс-службе предприятия.

Во время сильного дождя аварийные бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводят мониторинг улично-дорожной сети, выявляют и оперативно устраняют эти замечания. Отметим, что сообщить информацию о скоплениях воды можно на круглосуточную горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону: (812) 305−09−09.