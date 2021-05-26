Париж, , 15:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон написал 25 мая в Twitter, что «угон рейса Ryanair» является нарушением международного права, и призвал Белоруссию немедленно освободить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софью Сапегу.

Эммануэль Макрон «Угон рейса Ryanair в Белоруссию является недопустимым нарушением международного права. Вместе с моими европейскими коллегами мы только что приняли ряд санкций и решительно призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и его спутницы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске после экстренной посадки самолёта компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, задержали находившегося на борту Романа Протасевича. Он основал телеграм-канал Nexta, который в Белоруссии считают экстремистским.

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