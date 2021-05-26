Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль 26 мая продолжает прочно стоять на месте, демонстрируя символические колебания в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 73,58 руб. и может двигаться в рамках 73,30−74,00 руб. Евро стоит 90,05 руб. и балансирует в пределах 89,80−90,50 руб.

Стоит сделать шаг назад и видно, что уже несколько дней в динамике курсов ничего не меняется.

Нефть продолжает колебаться в известном диапазоне. Инвесторы уже отыграли данные API по запасам черного золота и теперь ждут официальных цифр от минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером.

Баррель нефти марки Brent торгуется по $68,33 и все так же балансирует в пределах $68−69.

Аукционы Минфина все еще в процессе, но промежуточные результаты известны. Так, выпуск ОФЗ 26 233 привлек 10 млрд руб. при спросе в 32,7 млрд руб. Минфин.

Судя по всему, продолжает «забирать» с рынка ровно столько, сколько требуется, не продавая по любой цене и не наращивая объемы», — пояснила эксперт.

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