Белгород, , 16:08 — REGNUM Проект строительства социального жилья готовится в Белгородской области. Арендное жильё можно будет выкупить. Об этом 26 мая сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Руководитель региона провёл рабочие встречи в Москве с заместителем председателя правительства России, министром строительства России и с руководителем проекта «Дом.РФ». В Белгородской области предлагают строить доступное арендное жильё на средства, выделенные «Дом.РФ», получать квартиры и отдавать их в социальную аренду. Затем будет предусмотрен механизм выкупа квартир.

«Мы отрабатываем структуры, чтобы снизить стоимость и сделать сумму доступной и подъёмной почти для каждой семьи с низкими доходами. Это очень важно, потому что мы не можем оставаться в стороне от проблем, с которыми сталкиваются наши жители, когда многодетные семьи из 8−10 человек проживают на 46 квадратных метрах. Много провожу встреч с людьми, личных приёмов и могу точно сказать: людей, которые приходят с жилищными проблемами, много. Вопрос стоит очень остро и требует комплексного подхода», — написал на своей странице в социальной сети Вячеслав Гладков.

В Белгородской области в очереди на социальное жильё стоят более 16 тысяч человек.