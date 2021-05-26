Белгород, 26 мая 2021, 16:08 — REGNUM Проект строительства социального жилья готовится в Белгородской области. Арендное жильё можно будет выкупить. Об этом 26 мая сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.
Руководитель региона провёл рабочие встречи в Москве с заместителем председателя правительства России, министром строительства России и с руководителем проекта «Дом.РФ». В Белгородской области предлагают строить доступное арендное жильё на средства, выделенные «Дом.РФ», получать квартиры и отдавать их в социальную аренду. Затем будет предусмотрен механизм выкупа квартир.
В Белгородской области в очереди на социальное жильё стоят более 16 тысяч человек.