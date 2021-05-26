Вена, , 15:57 — REGNUM России и Европейскому союзу необходимо сохранить диалог. Об этом 26 мая заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам австрийского президента, «по-человечески» Россия является частью Европы.

«Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог помимо мер, которые принимает ЕС», — сказал он.

Также Ван дер Беллен отметил, что на протяжении последних лет отношения между Россией и ЕС «развивались нехорошо».

«Я наблюдаю прискорбную негативную тенденцию в отношениях», — указал австрийский президент. При этом он уточнил, что «Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностям, должен сохранить давление».

Кроме того, Ван дер Беллен добавил, что происходящие в данный момент события в Белоруссии не упрощают отношения между Россией и ЕС, однако, по его мнению, Вена может играть особую роль в диалоге с Москвой, так как стороны исторически поддерживают хорошие отношения.

«Ситуация в Белоруссии не упрощает сейчас отношения (с Россией). Понимаю, что у Австрии, наверное, здесь есть особая роль, потому что мы с Россией по историческим причинам многие десятилетия по крайней мере с экономической точки зрения, да и в культурном обмене, музыкальной сфере имели хорошие отношения и по-прежнему имеем», — пояснил президент Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что инцидент с посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска является государственным угоном борта и актом воздушного пиратства.