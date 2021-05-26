Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM Ростовскую область с двухдневным визитом посетила делегация Узбекистана, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства.

Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов. В состав вошли также начальник управления международного сотрудничества Агентства по внешней трудовой миграции Алишер Рузиев и советник посольства Узбекистана в России Алишер Зиямухамедов. Вероятнее всего, стороны обсудили вопросы трудовой миграции.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Узбекистаном по итогам 2020 года составил 150 млн 950 тыс. долларов США, сократившись за год на 6,9%. При этом экспорт товаров в Узбекистан по итогам 2020 года увеличился более чем на треть. Основу экспорта составляют продовольственные товары и сырье для их производства и машиностроительная продукция.

Импорт товаров из Узбекистана в Ростовскую область по итогам 2020 года сократился почти вдвое — на 46,8% или на 38 млн 565 тыс. долларов США.

Визиту делегации Узбекистана в Ростовскую области предшествовала встреча, которая состоялась в феврале 2021 года в онлайн-формате. Представители правительства Ростовской области, правительства Ставропольского края и Хайрулл Умаров, занимающий на тот момент пост первого заместителя начальника Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, обсудили двустороннее сотрудничество в сфере организованной трудовой миграции в 2021 году.