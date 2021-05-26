Москва, , 15:51 — REGNUM Знают о возможности зарегистрироваться в качестве самозанятого большинство жителей России (70%). Слышат об этом впервые 30% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Считают, что самозанятым необходимо предоставить право самим выбирать, платить или не платить взносы в государственные социальные фонды 52% опрошенных.

Почти столько же (52%) думают, что самозанятым не нужно вступать в профсоюзы, так как организация не сможет защитить их права. По мнению 50%, важно заключить официальный договор с работающим исполнителем, это не важно для 40% граждан.

Телефонный опрос проведен 18 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут снять ограничения с самозанятых по некоторым видам деятельности. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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