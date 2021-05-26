Варшава, , 16:00 — REGNUM Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа» рейса Минск-Барселона входить в воздушное пространство Польши, а предупредило о возможных сложностях полёта над Францией. Об этом пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич сообщил 26 мая ТАСС.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что Польша не пустила самолёт «Белавиа» на свою территорию. Лайнер, по данным ресурса Flightradar, кругами летает над Белоруссией.

«Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство», — пояснил Лукашевич.

Польские власти ничего не запрещали самолёту, пилот получил информацию и анализирует её. Кроме того, в Варшаве недавно сел другой самолёт «Белавиа» из Минска.

В Польском управлении гражданской авиации сообщили, что не решают вопросы с доступом самолётов в страну. Самолёт летает кругами, подтвердили в управлении, но не смогли сказать, почему именно.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с полётами над Белоруссией и с рейсами белорусских компаний обострилась после скандала с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

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