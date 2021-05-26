Таллин, , 15:50 — REGNUM В Эстонии выпущена специальная монета номиналом в 8 евро, посвященная стартующим в Токио Летним Олимпийским играм. Об этом сообщил Банк Эстонии, отметив, что монета будет продаваться по 45 евро только в интернет-магазине эстонской государственной почтовой службы Omniva.

Продажа монет началась в среду, 26 мая. Один покупатель может приобрести до 10 монет за раз, монеты не бронируются. Общий тираж — 3000 экземпляров.

Серебряная монета выполнена в минималистичном ключе, типичном для Японии. На нем изображено восходящее солнце за горой Фудзияма недалеко от Токио. Логотип Олимпийского комитета Эстонии размещен на горе Фудзияма.

Серебряная монета была разработана эстонским дизайнером Андером Авила, который окончил Художественный колледж. Он работал дизайнером и креативным директором в нескольких рекламных агентствах и получил награды в области рекламы и дизайна за свою работу. В настоящее время он работает в собственной дизайн-студии Sulev.