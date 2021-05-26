Череповец, Вологодская область, , 15:56 — REGNUM Главная задача введения раздельного сбора мусора в Москве лежит не в экономической плоскости. Об этом 26 мая заявил заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Закондырин на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, в России только сейчас началась более-менее системная работа по цивилизованному обращению с отходами.

«Главная цель раздельного сбора мусора — не экологическая. Нам нужно сократить размер полигонных захоронений, чтобы у нас хотя бы новых свалок не появлялось», — сказал Закондырин.

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