Киев, , 15:54 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не будут закрывать наземную границу с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Демченко 26 мая в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

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По его словам, подобное решение должно сначала вынести правительство Украины.

«Такое решение принимает правительство, мы выполняем. Пока я не слышал о каких-то дополнительных ограничениях, которые могут быть применены на границе с Белоруссией», — заявил чиновник.

Напомним, ранее работники консульства Украины посоветовали гражданке Украины, застрявшей в Белоруссии после операции, добираться домой на арендованной машине скорой помощи.

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