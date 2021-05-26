Киев, 26 мая 2021, 15:54 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не будут закрывать наземную границу с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Демченко 26 мая в комментарии информационному агентству «Украинские новости».
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По его словам, подобное решение должно сначала вынести правительство Украины.
Напомним, ранее работники консульства Украины посоветовали гражданке Украины, застрявшей в Белоруссии после операции, добираться домой на арендованной машине скорой помощи.
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