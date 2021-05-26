Владикавказ, , 15:50 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки от осложнений после заражения коронавирусом скончались еще два человека. Число случаев летального исхода в регионе за все время пандемии достигло 208. При этом в мае 2021 года скончались уже десять жителей республики. Такие данные приводит 26 мая федеральный оперативный штаб.

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Всего в Северной Осетии коронавирус был подтвержден у 16 963 человек. За прошедший день были выявлены положительные тесты у семи жителей региона. За эти же сутки сумели справиться с болезнью пять человек. А общее число выздоровевших достигло 16 376 пациентов.

В настоящее время в РСО-Алании насчитывается 379 «активных» больных.