Таллин, , 15:48 — REGNUM Большинство стартапов Эстонии, Латвии и Литвы ждут в 2021 году роста оборота. Об этом сообщил банк SEB со ссылкой на собственный опрос Baltic Business Outlook (BBO).

Среди стартапов (предприятий возрастом до трех лет) почти треть респондентов прогнозируют рост оборота более чем на 15%, и этот показатель примерно одинаков во всех трех странах региона. С другой стороны, почти 25% респондентов в Латвии и Литве ожидают в текущем году снижения оборота.

«Для новых предприятий характерно желание бросить вызов уже действующим фирмам, а для этого им нужно быть более оптимистичными. Даже в условиях пандемии сетовать на отсутствие уверенности у новичков не приходится», — прокомментировала результаты опроса руководитель сегмента малых и средних предприятий SEB Pank Татьяна Вакуленко.

Как явствует из исследования SEB, предприятия Прибалтики в возрасте до трех лет по-прежнему ориентированы на внутренний рынок, при этом экспортной деятельностью занимаются или намерены заняться 43% новых компаний в Эстонии, 42% в Литве и 37% в Латвии.

Исследование SEB проводилось в декабре 2020 года. Всего в трех странах региона в исследовании приняли участие 392 стартапа, 135 из них — эстонские предприятия. Численность работников около 95% компаний, принявших участие в исследовании, составляла до десяти человек.