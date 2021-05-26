Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Военный самолёт Ту-134 задел фонари при взлёте в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Самолёт осуществлял плановый полёт в учебно-тренировочных целях. При взлёте «произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование», уточнили в пресс-службе.

После полёта самолёт штатно приземлился. Пострадавших нет, повреждений судно не получило. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Победы» при взлёте из Екатеринбурга столкнулся с птицей.

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