Москва, , 15:46 — REGNUM Российская исполнительница Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала о двойном имени своей дочери Симбы в интервью для YouTube-шоу Lovecast. Ролик доступен на канале блогера Саши Спилберг в видеохостинге.

В интервью Нюша призналась, что первое время они с супругом Игорем Сивовым не афишировали двойное имя дочери. «Вообще, на самом деле, Серафима-Симба… Мы её зовем Симбуся, Симбочка», — поделилась певица.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Нюша стала матерью и публично объявила имя новорождённой дочери Симбы. Тогда пользователи Сети раскритиковали певицу, посчитав, что таким именем она «сломала жизнь» ребёнку.

Читайте ранее в этом сюжете: Запись интервью с певицей Ханной попала в YouTube