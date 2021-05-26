Таллин, , 15:43 — REGNUM В таллинском Центре русской культуры дан старт традиционным Дням славянской письменности и культуры. Как сообщили организаторы мероприятия, с 24 по 30 мая зрителей и слушателей ждут различные мероприятия — концерты, лекции или выставки.

Все мероприятия проходят в стенах Центра русской культуры. Вход свободный. Вот лишь краткий перечень основных событий дней.

С 24 мая открыта выставка, посвящённая семейным фотоальбомам начала XX века «Хранитель чувств и нежных слов». 25 мая состоялся концерт творческой студии «Гармония» «Весна идёт, весне дорогу!».

26 мая состоится лекция историка Олега Сидельникова «Государи Московские. Иван Калита». 27 мая — «Историческое значение принятия христианства и письменности на культуру и изобразительное искусство России». Лекция художника Владимира Лаура. А также литературно-музыкальный вечер Литературного клуба «Гармония» «Русская словесность».

28 мая пройдет концерт классической музыки солистов Русского филармонического общества «голоса славян», 29 мая — концерт хоров «Русь» и «Элегия» «Услышать музыку стихов».

29 мая состоится музыкально поэтический концерт, посвященный дню рождения поэта Игоря Северянина.

30 мая в Большом зале пройдет «День русской культуры». В финальном концерте Дней славянской письменности и культуры примут участие танцевальные и вокальные коллективы Таллина.