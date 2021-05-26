Минск, , 15:46 — REGNUM Возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом в рамках инициативы «Восточное партнерство» рассматривает Белоруссия. Об этом 26 мая заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в ходе своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.

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«На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в «Восточном партнерстве». Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл. Рассматриваются и другие меры реагирования», — сказал он.

Также Макей подчеркнул, что, по мнению властей Белоруссии, дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет и в этом случае проигрыше останутся все.

«Такой сценарий имеет негативные последствия», — добавил глава МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к странам Запада с призывом решать проблемы во взаимоотношениях с белорусской стороной за столом переговоров.