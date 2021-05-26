Буйнакский район, Дагестан, , 15:42 — REGNUM В Дагестане четверо местных жительниц уличены в хищении денежных средств, полагающихся в качестве субсидий при рождении детей. Вступив в сговор, женщины обманули Пенсионный фонд РФ и стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

Кроме того, их обвиняют в подделке официального документа, сообщили 26 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону. Мошенничество было совершено в 2015—2016 годах. Гражданки, договорившись с рядом лиц, пока не установленных следствием, изготовили подложные свидетельства о рождении детей. Фальшивые документы подозреваемые предоставили в отделение ПФ в городе Буйнакске и получили по ним выплаты в размере по 453 026 рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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