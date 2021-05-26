Сеул, , 15:47 — REGNUM В 2020 году средний доход населения Южной Кореи, которое занимается фермерским хозяйством, достиг рекордной отметки 45 млн вон (~$40,3 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2019 годом показатель в стране вырос на 9,3%.

Известно, что в 2020 году каждое фермерское хозяйство получило от государства субсидии на сумму 14,26 млн вон (~$12,7 тыс.), что на 27% больше, чем в предыдущем году.

Средний доход домохозяйств, занимающихся сельскохозяйственной деятельности, составил 11,82 млн вон (~$10,5 тыс.), что на 15,2% больше, чем в 2019 году. Однако из-за пандемии SARS-CoV-2 средняя прибыль домохозяйств, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью, включая туризм, снизилась на 4,1% в годовом исчислении до 16,61 млн вон (~$14,8 тыс.).