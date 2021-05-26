Таллин, , 15:42 — REGNUM Времена свободного Интернета прошли безвозвратно, инфотехнологические гиганты легко заткнут рот любому инакомыслию. Такое мнение высказал известный публицист русской Эстонии Сергей Долгов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ныне феномен WikiLeaks невозможен в принципе. И не потому, что ЦРУ-ФБР, а потому что Google-Facebook-Microsoft-Amazon и так далее», — считает он.

Долгов констатирует, что для недопущения независимых оппозиционеров в Интернет-пространство не понадобится давления правоохранительных структур или спецслужб — все за них сделают IT — корпорации, уже давно контролирующие цифровое пространство: «В наше времена этот самый ликс был бы немедленно объявлен фейкньюсом, вмешательством, расизмом и апологией рабовладения и фашыстского мачизма. И заблокирован всем свободно-демократическим интернетом в течении пары суток бесследно. Совершенно добровольно и независимо».