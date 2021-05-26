Джакарта, , 15:42 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство общественных работ и жилищного строительства продолжает укреплять сотрудничество со странами Африки, сообщает Antara.

«Африка — наш приоритет во внешней политике», — заявил министр общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимулджоно.

Министр присутствовал на праздновании Дня Африки, которое состоялось в столице Индонезии Джакарте.

Посол Алжира в Индонезии и председатель дипломатического корпуса африканских стран заявил, что День Африки 2021 направлен на укрепление африканского сообщества в Индонезии.

Посол выразил заинтересованность африканских стран в укреплении дипломатических отношений и знаний в области строительства.

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