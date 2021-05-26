Саратов, , 15:51 — REGNUM В Саратове днем 26 мая произошло возгорание автомобиля «Шевроле Нива», припаркованного недалеко от дома №96 на улице Челюскинцев. После ликвидации пожара на водительском сидении было обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия.

По данному факту организована доследственная проверка, во время которой удалось установить личность погибшего. Им оказался 51-летний житель Саратова.

Следователи выясняют причины случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля житель Сургута хотел сжечь автомобиль мужчины, к которому ушла его возлюбленная. Подпалив первый автомобиль, он понял, что перепутал машины. Второе транспортное средство точно принадлежало сопернику. Однако огонь распространился на рядом стоящий транспорт.

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