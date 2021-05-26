Москва, , 16:05 — REGNUM Принятый во втором и третьем чтении Госдумой законопроект, запрещающий адвокатам брать на встречу со своими подзащитными в колонии телефоны и диктофоны, помешает работе защитников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат Александра Бакшеева.

Александра Бакшеева (цитата из Instagram)

Напомним, 26 мая депутаты Государственной думы РФ окончательно утвердили поправки в статьи 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Согласно им, адвокатам запрещается брать с собой в колонию любую технику и средства связи, с помощью которых можно вести фото‑ и видеосъемку или аудиозапись. Вместе с тем, адвокаты и нотариусы сохранят право проносить компьютеры и другую технику для копирования материалов личного дела осужденных. Данными устройствами они смогут пользоваться лишь в отдельном помещении без присутствия своего подзащитного.

«По моему мнению, принятие указанного законопроекта создало адвокатам дополнительные препятствия для оказания квалифицированной юридической помощи своим доверителям. Уголовно-процессуальным кодексом РФ и федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплено право адвоката (защитника) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, получать и представлять предметы, документы и иные сведения, к которым могут относиться материалы фото‑ и киносъемки, аудио‑ и видеозаписи и иные носители информации», — указала собеседница агентства.

По словам Бакшеевой, наличие у адвокатов права на использование технических средств, позволяющих осуществлять аудио‑ и видеофиксацию, как раз и обеспечивало возможность для оказания квалифицированной юридической помощи доверителям в условиях существенных ограничений, предусмотренных в местах лишения свободы.

«Использование подобных технических средств позволяло, например, зафиксировать имеющиеся у осужденного телесные повреждения для дальнейшего привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, — подчеркнула адвокат Бакшеева. — В настоящий момент проблема эффективного расследования фактов нарушения прав осужденных актуальна. В последнее время в СМИ попадали материалы, содержащие сведения о применении пыток к осуждённым в колониях. Однако случаев привлечения к уголовной ответственности виновных лиц всё равно достаточно мало. Принятие подобного законопроекта, как я думаю, ещё сильнее усугубит ситуацию».

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