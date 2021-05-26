Москва, 26 мая 2021, 16:05 — REGNUM Принятый во втором и третьем чтении Госдумой законопроект, запрещающий адвокатам брать на встречу со своими подзащитными в колонии телефоны и диктофоны, помешает работе защитников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат Александра Бакшеева.

Александра Бакшеева (цитата из Instagram)
Александра Бакшеева (цитата из Instagram)

Напомним, 26 мая депутаты Государственной думы РФ окончательно утвердили поправки в статьи 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Согласно им, адвокатам запрещается брать с собой в колонию любую технику и средства связи, с помощью которых можно вести фото‑ и видеосъемку или аудиозапись. Вместе с тем, адвокаты и нотариусы сохранят право проносить компьютеры и другую технику для копирования материалов личного дела осужденных. Данными устройствами они смогут пользоваться лишь в отдельном помещении без присутствия своего подзащитного.

«По моему мнению, принятие указанного законопроекта создало адвокатам дополнительные препятствия для оказания квалифицированной юридической помощи своим доверителям. Уголовно-процессуальным кодексом РФ и федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплено право адвоката (защитника) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, получать и представлять предметы, документы и иные сведения, к которым могут относиться материалы фото‑ и киносъемки, аудио‑ и видеозаписи и иные носители информации», — указала собеседница агентства.

По словам Бакшеевой, наличие у адвокатов права на использование технических средств, позволяющих осуществлять аудио‑ и видеофиксацию, как раз и обеспечивало возможность для оказания квалифицированной юридической помощи доверителям в условиях существенных ограничений, предусмотренных в местах лишения свободы.

«Использование подобных технических средств позволяло, например, зафиксировать имеющиеся у осужденного телесные повреждения для дальнейшего привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, — подчеркнула адвокат Бакшеева. — В настоящий момент проблема эффективного расследования фактов нарушения прав осужденных актуальна. В последнее время в СМИ попадали материалы, содержащие сведения о применении пыток к осуждённым в колониях. Однако случаев привлечения к уголовной ответственности виновных лиц всё равно достаточно мало. Принятие подобного законопроекта, как я думаю, ещё сильнее усугубит ситуацию».

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