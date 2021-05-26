Минск, , 15:42 — REGNUM Задержанный 23 мая в минском аэропорту пассажир рейса «Афины-Вильнюс» авиакомпании Ryanair Роман Протасевич даёт признательные показания, что вызывает истерику у западных кураторов его деятельности. Об этом 26 мая в Миснке после выступления Александра Лукашенко в парламенте заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

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«К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия безнаказанности и вседозволенности. Присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаю, это самообман, — сообщил Тертель. — Отмечаем постоянные попытки найти или искусственно создать пресловутый триггер, который позволит взорвать ситуацию. В качестве такой попытки, по нашим оценкам, необходимо рассматривать инцидент с гражданским авиалайнером 23 мая. Здесь налицо откровенная незаинтересованность со стороны коллективного Запада объективно разобраться в обстоятельствах происшествия, игнорирование очевидных фактов, сокрытие и вольная интерпретация важной информации. Отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны».

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Рассказывая о скандальном задержании Протасевича в минском аэропорту 23 мая, Тертель сообщил: «Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов» (организация, запрещённая на территории РФ — ИА REGNUM), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским».

Как сообщает госинформагентство БелТА, председатель КГБ «пояснил, что уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, некоторых других западных государствах и в Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления».

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«Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — заявил он.

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