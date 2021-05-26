Москва, , 15:42 — REGNUM Проблема формирования тарифов на тепло в регионах России, действительно, существует. И зачастую тарифы эти определяются не фактическими затратами теплоснабжающих организаций, а их аппетитами и аппетитами региональных органов регулирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Так что предложение ФАС ввести некие «эталонные» тарифы, относительно которых можно было бы «отталкиваться», выглядит весьма убедительным.

С другой стороны, пока не совсем понятен критерий, по которому будет определяться средний уровень расходов организаций, предоставляющих данную услугу.

Ведь разница тут может быть весьма значительной, и продиктована она не желанием побольше заработать, а структурой и величиной расходов самих компаний.

Последнее зависит и от качества используемого оборудования, и от его износа, и от вида используемых теплосетей. Причесать всех под одну гребенку в этом деле точно не получится.

И может оказаться, что теплоснабжающие компании с хорошим техническим оснащением и благоприятными условиями работы окажутся в однозначно выигрышном положении относительно компаний, работающих на изношенном и устаревшем оборудовании, чьи затраты на производство теплоэнергии просто выше.

Компенсировать в этом случае издержки за счет повышения цены за услугу не получится — ведь будут применены эталонные тарифы. В итоге такие теплоснабжающие компании могут оказаться в затруднительном финансовом положении.

Не факт, конечно, что именно так и получится, но ясно одно — вопрос должен быть тщательно проработан прежде чем дело дойдет до его фактической реализации», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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