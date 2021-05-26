Брюссель, , 15:41 — REGNUM Власти Бельгии приняли решение временно остановить вакцинацию жителей моложе 40 лет вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки. Об этом сообщает телеканал RTBF.

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Отмечается, что 41-летняя местная жительница после прививки этой компании скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза.

Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявлены 28 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

Тромбоз был выявлен у пациентов от 18 до 59 лет. Большинство относятся к возрастной группе от 30 до 49 лет. При этом среди женщин зарегистрировано 22 случая, а среди мужчин — только шесть.

В свою очередь европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов.

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