Череповец, Вологодская область, , 15:48 — REGNUM Заводы и фабрики не виновны в том, что стране была нужна тяжелая промышленность, которая загрязняет окружающую среду. Об этом 26 мая заявил исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это не вина промышленных компаний. Я хочу, чтобы вы это понимали, — это не вина промышленных компаний, что Родине нужен был никель, железо, чугун, золото. Родине нужны были эти ресурсы, и было открыто большое количество населенных пунктов вокруг производств», — обратился к участникам форума политик.

По его словам, в то время мало кто задумывался об экологии. Тогда нужно было быстрыми темпами провести индустриализацию, и города формировались вокруг центров добычи и переработки.

«Сейчас невозможно всех переселить в один день. Это дорога с двусторонним движением», — отметил Кобылкин.

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