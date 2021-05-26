Москва, , 15:43 — REGNUM В апреле 2021 года самое больше количество новых легковых автомобилей было продано в Москве. Об этом 26 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В российской столице за отчётный период дилерам удалось реализовать 27 025 легковых машин — на 470% больше, чем за такой же период прошлого года.

На втором месте оказался авторынок Подмосковья. Здесь в прошлом месяце было куплено 13 476 экземпляров новых авто, что на 344,6% превышает объём продаж аналогичного месяца прошлого года.

Тройку лидеров замыкает авторынок Санкт-Петербурга. Местные дилеры в апреле 2021 года реализовали 10 349 легковых авто — на 305% больше по сравнению с апрелем прошлого года.

На четвёртом и пятом местах регионального рейтинга разместились соответственно и Краснодарский край (6887 ед.; +404%) и Татария (6653 ед.; +221,6%).

Напомним, продажи автомобилей в апреле на российском авторынке увеличились в четыре раза, до 151 964 единиц.

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