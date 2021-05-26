Берлин, , 15:41 — REGNUM Правительство Германии текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений и не намерено её менять. Об этом в ходе брифинга 26 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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«В контексте Украины мы не выдаём разрешений на поставку вооружений, — подчеркнул представитель германского правительства. — Говоря от имени действующего правительства, хочу сказать, что в текущем легислатурном периоде это не поменяется».

Зайберт добавил, что Германия выступает за политическое решение кризиса на Украине на основании Минских договорённостей. По его словам, Берлин оказывает Киеву дипломатическую, экономическую и политическую поддержку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Украины направили властям Германии список вооружений, которые Киев хотел бы получить «для защиты черноморского побережья». В перечне указаны подержанные корветы, системы противоракетной обороны и средства по разминированию.

При этом источники Frankfurter Allgemeine Zeitung заявили, что глава МИД ФРГ Хайко Маас выступает против предоставления вооружений Украине. Вместе с тем министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию по данному вопросу.

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