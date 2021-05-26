Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Возле Высшей школы юстиции в Тбилиси 26 мая вышли на акцию протеста члены движения «Позор». Об этом сообщает агентство Report.

Как рассказали журналистам протестующие, они вышли на протестную акцию в связи с тем, что на базе Высшей школы юстиции проходит конференция судей. На ней рассматривается вопрос о назначении четырех судей-членов Вывшего совета юстиции Грузии взамен тех, у кого истёк срок полномочий.

«До тех пор, пока не будут установлены [новые] правила отбора, новые члены избираться не должны», — заявил представителям СМИ лидер движения «Позор» Гига Макарашвили.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, в том числе, провести судебную реформу.