26 мая 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине обсудили заявление украинского неонациста Андрея Билецкого, подтвердившего, что задержанный в Минске гражданин Белоруссии Роман Протасевич ранее находился в Донбассе в составе одного из карательных неонацистских батальонов.

Оксана Переможенко, , 20:28 — REGNUM Задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич находился в зоне боевых действий в Донбассе и принимал участие в войне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главарь украинского неонацистского формирования «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Протасевич вместе с бандой «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «боролся против оккупации Украины».

«Он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием… был не автомат, а слово», — сказал Билецкий.

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Заявление Билецкого обсудили читатели телеграм-каналов «Шептун», «Инсайдер UA». Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Страна.ua». Некоторые из комментирующих предположили, что украинские нацисты пытаются обелить Протасевича, выдавая его за представителя средств массовой информации. Другие задаются вопросом, каким образом «журналист» Протасевич в Донбассе получил ранение? Иные добавили, что данный фрагмент биографии задержанного гражданина Белоруссии будет учтен белорусскими правоохранительными органами, ведущими следствие.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украина

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«Таким образом, они пытаются его представить таким себе «военным корреспондентом» и, соответственно, отмазать от обвинения по статье «наемничество!» — написал Станислав П.

«Топи товарища, Билецкий. Ему за это ещё накинут», — пишет Jax S.

«Украина возьмёт Протасевича на поруки и даст гражданство. Логично», — предположила Илона.

«О, сколько нам открытий чудных готовит белорусское КГБ. Много узнаём про героев АТО. Интересно, ДНР потребует его выдачи?» — спросил В.В. Кобелюха-Барский.

«А-а-а, ну то тогда Билецкий съездит потом сам на суд в Минске и расскажет…» — пишет «Вячеслав Вячеслав».

«А ничё, что он сам об этом у Дудя говорил?» — спросила Карина П.

«Отдайте его в ЛДНР… Он расскажет даже то, что не знает», — иронизирует Дмитрий.

«Когда ты идёшь против власти, нужно отдавать себе отчёт в том, что это не всегда приведёт к победе, и придётся отвечать… У меня конкретно в этом случае один момент вызывает вопрос — это Батька смог заполучить паренька или паренька сдали свои же, чтобы разыграть его в партии с более крупными ставками?.. Судя по всему, его реально слили… Может, не оправдал потраченных на него денег, время упущено, Беларусь и ныне там (власть не свергнута)… Пользы от паренька глобально никакой… А так его арест сослужил хорошим моментом опять начать склоки между странами… Поглядим… Но почему-то кажется, что можно забыть о нём, его фигура больше не делает игру конструктивной», — отметил Tamis S.

Роман Протасевич Цитата из видео на YouTube

«Пусть поподробнее расскажет про участие в карательных операциях», — добавил Dmitriy R.

«Ну так это уже срок. В РБ запрещено быть наемником», — пишет Хельга М.

«Тока Грыгоровычу это не говорите!» — добавил Алик К.

«В Беларуси привлекают к ответственности всех, кто участвовал в конфликте на Донбассе, независимо на чьей стороне противостояния воевал гражданин Беларуси. За публикации данных правоохранителей и членов их семей с призывами расправы над ними получит отдельный и заслуженный срок… Карма всегда возвращается…» — написал Aleksiej U.

«Хорошая информация для КГБ Белоруссии, браво, Билецкий. За это ему еще накинут…» — добавил Юрий Б.

«Так это не секрет, что у нас в АТО всякое иностранное г**но участвует», — написала Nina H.

«Это только начало, узнаем много интересного…» — отреагировала Татьяна У.

«Вот такие «добровольцы» и сделали нам скотскую жизнь теперь», — отметила Ирина Я.

«Ну, как же некоторым не нравится, что сказал А. Билецкий… А он ведь сказал и еще одну вещь, что, мол, Протасевич даже был ранен. Ну да… сидел себе так журналист белорусский в блиндаже, сидел и почему-то оказался раненым…» — отреагировала Larisa Ivanovna.

«Хотели в Белоруссии такой же переворот провести, как и у меня в Украине. Не получается. И деньги не помогают. У Лукашенко есть яйца, и он не за*сал, не зас*ыт, как это сделал Янык (Янукович — О. П.)! А этот с*ыкун, который уже всё и всех, кого можно было, слил, опыта набирался у меня в Украине», — отметил Sergei P.

Протесты в Минске. 2020 © ИА REGNUM

«Мне не жаль Протасевича. Мне жаль миллионы людей, украинцев и белорусов. Как и в 2015 году, они пострадают от политической целесообразности не к месту амбициозных людей. Когда Роман зачем-то приезжал в нашу страну и громил памятники, а потом бегал в составе «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с оружием, не думаю, что он хотел как-то помочь украинцам. Думаю, что он так самоутверждался и мнил себя великим революционером, который оставит след в истории, как и его партнёр по работе (и не знаю ещё чему) Путило, провернув что-то подобное в Беларуси. Когда они выводили на акции людей, публиковали персональные данные силовиков и призывали к расправе над ними, они прекрасно понимали, что они делают и что пострадают люди. Но жизнь человека — это сущий пустяк для настоящего революционера. Они плевать хотели на рядовых белорусов, нарожают ещё, а вот след в истории оставят своими «героическими» поступками. Не жалко мамкиных революционеров. Это всё больше, чем они могли себе представить. Но вентилятор уже включился, следовательно, на него набросят», — подытожила в своем телеграм-канале украинская журналистка (издание «Страна.ua») Олеся Медведева.

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