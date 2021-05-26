Калуга, , 15:51 — REGNUM В Калужской области в январе-апреле на 14% увеличилось количество желающих заниматься инвестированием на фондовом рынке сообщила 26 мая корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Жители Калужской области активно обзаводятся инвестиционными счетами/ Cbr.ru

По данным Московской биржи, на 1 мая в Калужской области открыто порядка 28,6 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов — специальных счетов для инвестиций в ценные бумаги. Регион занимает седьмое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области, по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. Всего в стране открыто порядка 4 млн инвестиционных счетов. Главный плюс для начинающих инвесторов в том, что вдобавок к возможному доходу от вложений в ценные бумаги можно получить налоговый вычет в 13%. Однако инвестиции всегда несут сопутствующие риски: деньги, вложенные через индивидуальные инвестиционные счета, не застрахованы государством, а значит, гарантий сохранности вложенных средств инвесторы получить не могут.

«Большинство новичков просчитывают только один сценарий инвестирования — положительный, при этом отрицательный не учитывается совсем. Поэтому перед началом инвестирования необходимо задать себе вопрос: какова вероятность негативного сценария и сколько я готов потерять? И, конечно, необходимо помнить, что инвестировать можно только свободные деньги», — отметила Ирина Карлаш.

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