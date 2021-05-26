Жители Калужской области активно обзаводятся инвестиционными счетами
Калуга, 26 мая, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Калужской области в январе-апреле на 14% увеличилось количество желающих заниматься инвестированием на фондовом рынке, сообщила 26 мая корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
По данным Московской биржи, на 1 мая в Калужской области открыто порядка 28,6 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов — специальных счетов для инвестиций в ценные бумаги. Регион занимает седьмое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области, по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. Всего в стране открыто порядка 4 млн инвестиционных счетов. Главный плюс для начинающих инвесторов в том, что вдобавок к возможному доходу от вложений в ценные бумаги можно получить налоговый вычет в 13%. Однако инвестиции всегда несут сопутствующие риски: деньги, вложенные через индивидуальные инвестиционные счета, не застрахованы государством, а значит, гарантий сохранности вложенных средств инвесторы получить не могут.