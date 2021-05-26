Нур-Султан, 26 мая 2021, 15:37 — REGNUM Председателем комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назначен Толеген Абдуллин, сообщили 26 мая в пресс-службе правительства республики.
Ранее государственный служащий занимал должность заместителя председателя комитета автомобильных дорог. С 2014 по 2019 год работал в структуре национальной компании «КазАвтоДор».
Толеген Абдуллин родился в 1982 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева и АО «Финансовая академия».
Напомним, в Павлодарской области Казахстана планируют запустить три платных участка автодорог общей протяженностью 742 км.