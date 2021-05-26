Москва, , 15:34 — REGNUM Законопроект о бесплатном проезде в городском наземном транспорте для детей до 16 лет внес в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Зайцев, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок.

В случае принятия законопроекта, детям от семи до шестнадцати лет будет гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Сейчас законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, без оплаты — их запрещается высаживать из автобусов и трамваев.

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