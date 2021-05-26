Хельсинки, , 15:36 — REGNUM Решение об отзыве лицензии на осуществление полетов в Финляндию у белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» приняло финское агентство транспорта и связи Traficom. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ведомства.

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«Причина отзыва — оценка Traficom о том, что Белоруссия не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что данное решение было принято 26 мая и оно является вступившим в силу немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чешское правительство приняло решение о приостановке с 28 мая приема самолетов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в Чехии.